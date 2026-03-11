Récréalivre La mer Pontarlier

Récréalivre La mer Pontarlier mercredi 1 avril 2026.

Récréalivre La mer

Salle Malfroy (annexe des Annonciades) Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:00:00
fin : 2026-04-01 12:00:00

Date(s) :
2026-04-01

Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.
Jouez avec l’eau et la mer ! Public familial.   .

Salle Malfroy (annexe des Annonciades) Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37  mediatheque@ville-pontarlier.com

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English : Récréalivre La mer

L’événement Récréalivre La mer Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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