Récréalivre La mer

Salle Malfroy (annexe des Annonciades) Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-04-01 12:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.

Jouez avec l’eau et la mer ! Public familial. .

Salle Malfroy (annexe des Annonciades) Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com

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English : Récréalivre La mer

L’événement Récréalivre La mer Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS