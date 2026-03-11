Récréalivre La mer Pontarlier
Récréalivre La mer Pontarlier mercredi 1 avril 2026.
Récréalivre La mer
Salle Malfroy (annexe des Annonciades) Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:00:00
fin : 2026-04-01 12:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.
Jouez avec l’eau et la mer ! Public familial. .
Salle Malfroy (annexe des Annonciades) Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com
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English : Récréalivre La mer
L’événement Récréalivre La mer Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS