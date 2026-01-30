Récréalivre Marionnette, jeux et créations Pontarlier

Salle Malfroy (annexe des Annonciades) Pontarlier Doubs

Début : 2026-03-11 10:00:00
fin : 2026-03-11 12:00:00

2026-03-11

Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.
Créez et jouez avec les marionettes ! Pour les familles.
Entrée libre.   .

Salle Malfroy (annexe des Annonciades) Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37  mediatheque@ville-pontarlier.com

