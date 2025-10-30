Récréalivre Spécial sorciers La Cluse-et-Mijoux

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

2025-10-30

Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.

Un récréalivre par les sorciers de la médiathèque a élu domicile au Château de Joux ! Ne manquez pas cette occasion de faire le plein de magie ! .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com

