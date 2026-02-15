Récréanum du mercredi à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat

Récréanum du mercredi à l’Escalier

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Début : 2026-03-04

fin : 2026-05-27

2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17

Viens créer le livre dont tu sera le héros

Tu as entre 9 et 14 ans ? Tu as une imagination débordante…ou pas ? Tu as envie d’une activité régulière le mercredi après-midi ?

Inscris-toi à Récréanum qui démarre le 4 mars prochain.

Tu créeras ton livre dont tu seras le héros. Tu apprendras à utiliser différents logiciels et tu repartiras avec ta création le 17 juin (dernière date du Récréanum)

Goûter compris en fin d’atelier

L’Escalier 3, place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat

40€ pour les 14 sessions (participation aux frais)

Sur inscription au 05 19 09 00 30 .

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 00 30 mednum@lescalier87.org

