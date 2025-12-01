Récréaparc Parc des expositions Segré Sainte-Gemmes d’Andigné Segré-en-Anjou Bleu
Début : 2025-12-27 14:00:00
fin : 2025-12-30 18:30:00
2025-12-27
Du 27 au 30 décembre, de 14h à 18h30, le parc des expositions de Segré-en-Anjou-Bleu se transforme en un véritable terrain de jeu géant !
Récréaparc, c’est 4 jours de folie sauter dans des structures gonflables, s’affronter sur les derniers jeux vidéo, rigoler autour d’une partie de puissance 4 géant ou encore fabriquer une jolie fresque en briques colorées.
Espace crèche pour les plus petits
Bar et confiseries/goûters sur place .
Sainte-Gemmes d’Andigné Parc des expositions Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 21 29 parcexpo@segreenanjoubleu.fr
English :
From December 27th to 30th, from 2pm to 6.30pm, the Segré-en-Anjou-Bleu exhibition centre will be transformed into a giant playground!
German :
Vom 27. bis 30. Dezember, von 14 bis 18.30 Uhr, verwandelt sich das Ausstellungsgelände von Segré-en-Anjou-Bleu in einen riesigen Spielplatz!
Italiano :
Dal 27 al 30 dicembre, dalle 14.00 alle 18.30, il centro espositivo Segré-en-Anjou-Bleu si trasformerà in un gigantesco parco giochi!
Espanol :
Del 27 al 30 de diciembre, de 14.00 a 18.30 horas, el recinto ferial de Segré-en-Anjou-Bleu se transformará en un gigantesco parque infantil
