Récréaparc Parc des expositions Segré Sainte-Gemmes d’Andigné Segré-en-Anjou Bleu

Récréaparc Parc des expositions Segré

Sainte-Gemmes d’Andigné Parc des expositions Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 14:00:00

fin : 2025-12-30 18:30:00

Date(s) :

2025-12-27

Du 27 au 30 décembre, de 14h à 18h30, le parc des expositions de Segré-en-Anjou-Bleu se transforme en un véritable terrain de jeu géant !

Récréaparc, c’est 4 jours de folie sauter dans des structures gonflables, s’affronter sur les derniers jeux vidéo, rigoler autour d’une partie de puissance 4 géant ou encore fabriquer une jolie fresque en briques colorées.

Espace crèche pour les plus petits

Bar et confiseries/goûters sur place .

Sainte-Gemmes d’Andigné Parc des expositions Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 21 29 parcexpo@segreenanjoubleu.fr

English :

From December 27th to 30th, from 2pm to 6.30pm, the Segré-en-Anjou-Bleu exhibition centre will be transformed into a giant playground!

German :

Vom 27. bis 30. Dezember, von 14 bis 18.30 Uhr, verwandelt sich das Ausstellungsgelände von Segré-en-Anjou-Bleu in einen riesigen Spielplatz!

Italiano :

Dal 27 al 30 dicembre, dalle 14.00 alle 18.30, il centro espositivo Segré-en-Anjou-Bleu si trasformerà in un gigantesco parco giochi!

Espanol :

Del 27 al 30 de diciembre, de 14.00 a 18.30 horas, el recinto ferial de Segré-en-Anjou-Bleu se transformará en un gigantesco parque infantil

L’événement Récréaparc Parc des expositions Segré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de tourisme Anjou bleu