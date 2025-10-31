Récréapark spécial Halloween Rue Pierre de Coubertin Cancale

Récréapark spécial Halloween Rue Pierre de Coubertin Cancale vendredi 31 octobre 2025.

Récréapark spécial Halloween

Rue Pierre de Coubertin Gymnase Cancale Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 10:00:00

fin : 2025-11-02 19:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Animations proposées autour d’Halloween au Gymnase Pierre de Coubertin (stade municipal).

Vous trouverez également de la restauration sur place.

Organisé par la Cancalaise Football. .

Rue Pierre de Coubertin Gymnase Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 82 60 85 14

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Récréapark spécial Halloween Cancale a été mis à jour le 2025-09-22 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel