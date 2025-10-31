Récréapark spécial Halloween Rue Pierre de Coubertin Cancale
Rue Pierre de Coubertin Gymnase Cancale Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-31 10:00:00
fin : 2025-11-02 19:00:00
2025-10-31
Animations proposées autour d’Halloween au Gymnase Pierre de Coubertin (stade municipal).
Vous trouverez également de la restauration sur place.
Organisé par la Cancalaise Football. .
Rue Pierre de Coubertin Gymnase Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 82 60 85 14
