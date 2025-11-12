Récréasciences gravures préhistorique Place de l’église Saint-Laurent-sur-Gorre
Place de l’église Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-12
2025-11-12
Il existe en Limousin un ensemble d’objets artistiques laissés par les peuples préhistoriques appelés plaquettes gravées. Dans la peau d’archéologues, les participants seront amenés à essayer de voir quels animaux sont représentés. Ils pourront eux-mêmes s’essayer à la gravure sur plaquettes d’ardoises à l’aide des techniques de gravure de l’époque. .
Place de l’église Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 54 38 03 mediatheques@ouestlimousin.com
