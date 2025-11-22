REcréation Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau

REcréation

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Genèse de ce spectacle:

En 2023, durant deux mois, à raison d’une demi-journée par semaine, quatre femmes ayant subi

des violences conjugales se sont rassemblées autour d’un atelier de théâtre et d’écriture proposé par la comédienne Camille Le Jeune de la Cie La Bao Acou, dans les locaux d’un service dédié aux femmes victimes de violences intrafamiliales.

Très vite, le désir et la nécessité de dénoncer les violences subies se sont imposés de façon unanime au groupe.

A la fin de ces deux mois, la comédienne a articulé les textes des participantes, en prenant la liberté parfois d’écrire elle-même quelques passages pour lier les écritures entre elles. Le groupe s’est ensuite retrouvé à l’automne pour travailler à la mise en scène de ce spectacle.

Il a depuis été joué plusieurs fois sur scène (à Tréguier, Dinan…), notamment lors d’évènements organisés dans le cadre du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes .

Résumé

3 femmes se retrouvent, autour d’un café, d’un gâteau. Elles parlent d’elles, d’autres, de leur passé, de leur futur. Elles parlent d’ici et d’ailleurs. Elles parlent de la violence dans les maisons, et de celles parfois dans les institutions. Une autre femme les rejoint, un nouveau jeu de clés en main, et le sourire aux lèvres. Musique, chants, danse, silences. Elles écrivent. Elles rient. L’une se tait, mais les autres disent.

Ce spectacle utilise le procédé de l’autofiction et de la mise en abîme. Le contexte de cette pièce de théâtre est celui des ateliers qu’elles ont vécu ensemble pour écrire cette création. Les textes sont ceux qu’elles ont écrits pendant ces ateliers. Les situations évoquées sont tirées de faits réels, vécus par les comédiennes elles- mêmes, présentes sur le plateau, ou par des proches. Afin de protéger leur anonymat, certains prénoms ont été modifiés.

Durée 45min environ

A partir de 12 ans

Cette présentation sera suivie d’un concert de la chorale Couvre-folles .

