Récréations… hugographiques à la Maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo PARIS

Les étudiants de création éditoriale de

l’école Estienne animeront de petites récréations hugographiques dans les

salles de l’exposition à partir de fiches jeu de leur conception.

Récréations hugographiques

dimanche 22 mars 2026 de 14h30 à

16h30

par les étudiantes et les

étudiants

de l’Ecole Estienne

à partir de 8 ans,

attention : les adultes sont privés de récréations hugographiques, mais

sont invités à visiter l’exposition, participation gratuite

durée : 20 min.

sur

inscription

jeux graphiques



De petites enquêtes, spéculations fantastiques pour s’emparer avec les yeux et l’imagination des objets et meubles imaginés par l’écrivain et inventer ses propres histoires…

Le dimanche 22 mars 2026

de 14h30 à 16h30

gratuit

Public jeunes. A partir de 8 ans.

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 PARIS

