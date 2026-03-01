Récréations… hugographiques à la Maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo PARIS
dimanche 22 mars 2026.
Les étudiants de création éditoriale de
l’école Estienne animeront de petites récréations hugographiques dans les
salles de l’exposition à partir de fiches jeu de leur conception.
dimanche 22 mars 2026 de 14h30 à
16h30
par les étudiantes et les
étudiants
de l’Ecole Estienne
à partir de 8 ans,
attention : les adultes sont privés de récréations hugographiques, mais
sont invités à visiter l’exposition, participation gratuite
durée : 20 min.
jeux graphiques
De petites enquêtes, spéculations fantastiques pour s’emparer avec les yeux et l’imagination des objets et meubles imaginés par l’écrivain et inventer ses propres histoires…
Le dimanche 22 mars 2026
de 14h30 à 16h30
gratuit
Public jeunes. A partir de 8 ans.
Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 PARIS
https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/paris/actualites/recreations-hugographiques
