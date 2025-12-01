RÉCRÉATIONS Mende
RÉCRÉATIONS Mende mardi 16 décembre 2025.
RÉCRÉATIONS
Place du Foirail Mende Lozère
Tarif : 6 – 6 – 16 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16
fin : 2025-12-16
Date(s) :
2025-12-16
Cie Dans6t // Danse
Avez-vous déjà entendu parler de drill, d’afrodance, de breakdance, de k-pop ou de voguing ?
Toutes ces danses, rendues accessibles par les réseaux sociaux, sont des références culturelles et sociétales pour les adolescent·es d’aujourd’hui.
Elles ont inspiré la partition chorégraphique de Bouziane Bouteldja, qui a pour objectif de sublimer ces nouvelles pratiques dansées et de construire des passerelles entre la jeunesse, les artistes et les lieux de culture.
Avec 5 danseur·euses au plateau, accompagné·es par un groupe d’adolescent·es qui ont participé à des ateliers menés par la compagnie, Récréations offre un moment de partage et d’allégresse contagieuse, et nous rappelle la puissance unificatrice de la danse.
◥ Pour aller plus loin les films The fits d’Anna Rose Holmer, The Freshest kids the history of the B-Boy et Paris is Burning de Jennie Livingstone
—————————————————————————————————————-
Age Dès 8 ans
Lieu Théâtre de Mende
Durée 1h
Tarifs de 6 à 16€
Billetterie Office de Tourisme Intercommunal de Mende place du Foirail 04 66 94 00 23
—————————————————————————————————————-
Action culturelle Stage de pratique artistique à partir de 16 ans avec participation au spectacle samedi 13, dimanche 14 et lundi 15 décembre Gratuit, sur réservation
Le stage se déroule sur 3 jours durant lesquels les participant·es apprendront des techniques spécifiques issues de plusieurs danses (drill, afro, voguing), en vue de la représentation du 16 décembre.
—————————————————————————————————————-
Distribution Chorégraphie Bouziane Bouteldja · Assistante chorégraphique Mathilde Rispal · Danseur·euses Mathilde Rispal, Marius Fouilland, Alison Benezech, Chuck West Juicy, Jacob Neff · Danseuse remplaçante Julie Montanier · Création musicale Marvin et Killian Dary (Dame Civile) · Lumière Pascal Aurouet · Production cie Dans6t.
—————————————————————————————————————-
Toute la saison culturelle du théâtre de Mende sur la page https://www.mende-coeur-lozere.fr/a-voir-et-a-faire/agenda-temps-forts/theatre-mende-saison .
Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement RÉCRÉATIONS Mende a été mis à jour le 2025-08-31 par 48-OT Mende