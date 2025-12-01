RÉCRÉATIONS Mende

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : 6 – 6 – 16 EUR

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

2025-12-16

Cie Dans6t // Danse

Avez-vous déjà entendu parler de drill, d’afrodance, de breakdance, de k-pop ou de voguing ?

Toutes ces danses, rendues accessibles par les réseaux sociaux, sont des références culturelles et sociétales pour les adolescent·es d’aujourd’hui.

Elles ont inspiré la partition chorégraphique de Bouziane Bouteldja, qui a pour objectif de sublimer ces nouvelles pratiques dansées et de construire des passerelles entre la jeunesse, les artistes et les lieux de culture.

Avec 5 danseur·euses au plateau, accompagné·es par un groupe d’adolescent·es qui ont participé à des ateliers menés par la compagnie, Récréations offre un moment de partage et d’allégresse contagieuse, et nous rappelle la puissance unificatrice de la danse.

◥ Pour aller plus loin les films The fits d’Anna Rose Holmer, The Freshest kids the history of the B-Boy et Paris is Burning de Jennie Livingstone

Age Dès 8 ans

Lieu Théâtre de Mende

Durée 1h

Tarifs de 6 à 16€

Billetterie Office de Tourisme Intercommunal de Mende place du Foirail 04 66 94 00 23

Action culturelle Stage de pratique artistique à partir de 16 ans avec participation au spectacle samedi 13, dimanche 14 et lundi 15 décembre Gratuit, sur réservation

Le stage se déroule sur 3 jours durant lesquels les participant·es apprendront des techniques spécifiques issues de plusieurs danses (drill, afro, voguing), en vue de la représentation du 16 décembre.

Distribution Chorégraphie Bouziane Bouteldja · Assistante chorégraphique Mathilde Rispal · Danseur·euses Mathilde Rispal, Marius Fouilland, Alison Benezech, Chuck West Juicy, Jacob Neff · Danseuse remplaçante Julie Montanier · Création musicale Marvin et Killian Dary (Dame Civile) · Lumière Pascal Aurouet · Production cie Dans6t.

Toute la saison culturelle du théâtre de Mende sur la page https://www.mende-coeur-lozere.fr/a-voir-et-a-faire/agenda-temps-forts/theatre-mende-saison .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr

