Récrédays 2025 Rue Joseph Philippon Caen

Du 22 décembre 2025 au 3 janvier 2026, les Récrédays transforment le Parc des Expositions de Caen en un parc de loisirs éphémère où petits et grands vivront des moments magiques.
Au programme
Des animations pour tous les âges
Des jeux XXL, structures gonflables, toboggans, bains à boule, simulateurs, réalité virtuelle…
Des activités fun, dynamiques et 100 % familiales
Au cœur de Caen facile d’accès, pas besoin de partir loin pour s’amuser
Les Récrédays, c’est le meilleur endroit pour s’amuser pendant les vacances de Noël — une parenthèse festive et ludique que les familles vont adorer ! .
Rue Joseph Philippon Parc des expositions Caen 14000 Calvados Normandie
English : Récrédays 2025
From December 22, 2025 to January 3, 2026, Récrédays transforms the Caen Exhibition Centre into an ephemeral amusement park where young and old can experience magical moments.
