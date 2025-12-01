Récrédays 2025 Rue Joseph Philippon Caen

Récrédays 2025

Rue Joseph Philippon Parc des expositions Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-22 10:30:00

fin : 2026-01-03 18:30:00

Date(s) :

2025-12-22

Du 22 décembre 2025 au 3 janvier 2026, les Récrédays transforment le Parc des Expositions de Caen en un parc de loisirs éphémère où petits et grands vivront des moments magiques.

Au programme

Des animations pour tous les âges

Des jeux XXL, structures gonflables, toboggans, bains à boule, simulateurs, réalité virtuelle…

Des activités fun, dynamiques et 100 % familiales

Au cœur de Caen facile d’accès, pas besoin de partir loin pour s’amuser

Les Récrédays, c’est le meilleur endroit pour s’amuser pendant les vacances de Noël — une parenthèse festive et ludique que les familles vont adorer ! .

Rue Joseph Philippon Parc des expositions Caen 14000 Calvados Normandie

English : Récrédays 2025

From December 22, 2025 to January 3, 2026, Récrédays transforms the Caen Exhibition Centre into an ephemeral amusement park where young and old can experience magical moments.

