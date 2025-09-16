Recrutement Agent Administratif Tessi Agence RENNES NORD Cesson-Sévigné

Recrutement Agent Administratif Tessi Agence RENNES NORD Cesson-Sévigné mardi 16 septembre 2025.

Recrutement Agent Administratif Tessi Agence RENNES NORD Cesson-Sévigné Mardi 16 septembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Si vous êtes à la recherche d’une opportunité professionnelle, Tessi recrute actuellement près de 40 agents administratifs (H/F) pour des contrats à durée déterminée d’au moins 6 mois, à partir de…

Si vous êtes à la recherche d’une opportunité professionnelle, Tessi recrute actuellement près de 40 agents administratifs (H/F) pour des contrats à durée déterminée d’au moins 6 mois, à partir de septembre. Si vous êtes à l’aise avec l’outil informatique et que le travail en open space ne vous dérange pas, c’est une belle occasion à saisir ! N’hésitez pas à vous rendre sur place avec un CV à jour pour rencontrer les équipes en vous inscrivant à cet évènement !

Pour ce recrutement vous avez rdv à 9HOO et devrez être disponible jusqu’à 12H30 Le Programme de la matinée : – présentation (générale postes à pourvoir) du Directeur de Tessi TGD Rennes – Michael BAUER puis répartition des candidats présents sur les 3 ateliers, à savoir : Atelier 1 : entretiens avec nos chargés RH Atelier 2 : présentations des activités Tessi par nos Responsables Production Atelier 3 : visite du site avec informations sur nos actions RSE, vie d’entreprise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-16T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-16T12:30:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/491004

Agence RENNES NORD 35510 Cesson-Sévigné Écopôle Sud-Est Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine