Recrutement Agent Administratif Tessi Cesson-Sévigné – Agence RENNES NORD Cesson-Sévigné

Recrutement Agent Administratif Tessi Cesson-Sévigné – Agence RENNES NORD Cesson-Sévigné mardi 26 août 2025.

Recrutement Agent Administratif Tessi Cesson-Sévigné – Agence RENNES NORD Cesson-Sévigné Mardi 26 août, 09h00 Ille-et-Vilaine

Si vous êtes à la recherche d’une opportunité professionnelle, Tessi recrute actuellement près de 40 agents administratifs (H/F) pour des contrats à durée déterminée d’au moins 6 mois, à partir de sep

Si vous êtes à la recherche d’une opportunité professionnelle, Tessi recrute actuellement près de 40 agents administratifs (H/F) pour des contrats à durée déterminée d’au moins 6 mois, à partir de septembre. Si vous êtes à l’aise avec l’outil informatique et que le travail en open space ne vous dérange pas, c’est une belle occasion à saisir ! N’hésitez pas à vous rendre sur place avec un CV à jour pour rencontrer les équipes en vous inscrivant à cet évènement !

Programme de la matinée sous form

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-26T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-26T12:00:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/475628

Cesson-Sévigné – Agence RENNES NORD 35510 Cesson-Sévigné Écopôle Sud-Est Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine