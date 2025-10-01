Recrutement Agent de Production (h/f) MIX BUFFET Agence RENNES SUD Rennes

Rejoignez l’équipe dynamique d’Adecco et participez activement à la création de délices chez Mix Buffet ! À propos du rôle : En tant qu’Ouvrier de production chez Mix Buffet, vous serez le coeur battant de notre équipe ! Votre contribution sera essentielle à la fabrication de produits savoureux que les clients de Mix Buffet adorent, tout en respectant les normes rigoureuses d’hygiène et de sécurité qui font la réputation de Mix Buffet. Conditions de travail : Horaires : travail en 2*7, 6h00- 13h30 / 13h30 – 21h (travail le samedi ponctuel lorsque vous êtes du matin) Environnement froid (2 à 3 degrés Celsius).

Vous présenter à 9h avec un cv à jour

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-01T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-01T12:00:00.000+02:00

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine