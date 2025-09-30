Recrutement Agent placier pour Marché et agent brigade anti incivilité via MRS Agence RENNES SUD Rennes

Recrutement Agent placier pour Marché et agent brigade anti incivilité via MRS Agence RENNES SUD Rennes mardi 30 septembre 2025.

Recrutement Agent placier pour Marché et agent brigade anti incivilité via MRS Agence RENNES SUD Rennes Mardi 30 septembre, 09h30 Ille-et-Vilaine

La Ville de Rennes recrute des agents placiers pour les marchés de Rennes, ainsi que des agents de surveillance de la voie publique pour la Brigade anti incivilités.Ce recrutement se fait sans CV,…

La Ville de Rennes recrute des agents placiers pour les marchés de Rennes, ainsi que des agents de surveillance de la voie publique pour la Brigade anti incivilités.Ce recrutement se fait sans CV, par le biais de la Méthode de Recrutement par Simulation – MRSSeuls prérequis : savoir lire, écrire, compterPermis B exigé – savoir faire du vélo pour les déplacements sur les différents lieux d’intervention

AccueilPrésentation par l’employeur des différents postes, et des attendus Echanges avec l’employeurPrésentation de la Méthode MRSInscription si intéressé(e) sur les séances d’exercices qui se dérouleront dans les jours suivants.Prévoir la matinée pour cette information collective.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-30T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-30T12:00:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/486599

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine