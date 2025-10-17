Recrutement aide ménager, auxiliaire de vie,garde d’enfants à domicile_ entreprise O2 Agence HEROUVILLE Hérouville-Saint-Clair

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T13:30 – 2025-10-17T16:00

Fin : 2025-10-17T13:30 – 2025-10-17T16:00

O2 recherche et recrute plusieurs profils sur les postes d’aide à domicile , d’auxiliaire de vie et de garde d’enfants au domicile des particuliers sur les secteurs d’Epron et de Douvres la Délivrande. RDV à l’agence le 17/10/25 à 13H30. Les postes sont ouverts à tous!

Venez échanger lors d’un entretien individuel. Vous aurez une présentation de l’entreprise, de son fonctionnement et ses valeurs. Pensez à prendre votre CV !

Agence HEROUVILLE 14200 Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandy

