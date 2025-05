Recrutement Burger King – Agence RENNES OUEST Rennes, 6 juin 2025, Rennes.

Burger King recrute!! Sur les restaurants de Pacé, Rennes centre, Route de Lorient, Cesson et Saint Grégoire, de nombreux postes à pourvoir en tant qu’employé polyvalent de restauration rapide. Vous assisterez à une réunion d’information collective sur l’enseigne puis pour ceux qui le souhaiteront des entretiens seront organisés dans la foulée à dans notre agence. L’occasion pour vous de poser toutes les questions nécessaires à l’employeur. Recrutement en CDI, temps pleins, temps partiels, inclusion.Parlez en autour de vous et venez nombreux!

A l’agence France Travail de Rennes Ouest 167 route de Lorient, Parc Monier, Bâtiment le Byblos à Rennes. La réunion commence à 9h. Merci de respecter les horaires. Munissez vous de votre CV.Prévoyez la matinée.

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine