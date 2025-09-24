Recrutement Burger King Agence RENNES OUEST Rennes

Recrutement Burger King Agence RENNES OUEST Rennes mercredi 24 septembre 2025.

Recrutement Burger King Agence RENNES OUEST Rennes Mercredi 24 septembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Burger King recrute!! Sur les restaurants de Pacé, Rennes centre, Route de Lorient, Cesson et Saint Grégoire, de nombreux postes à pourvoir en tant qu’employé polyvalent de restauration rapide. Vous a

Burger King recrute!! Sur les restaurants de Pacé, Rennes centre, Route de Lorient, Cesson et Saint Grégoire, de nombreux postes à pourvoir en tant qu’employé polyvalent de restauration rapide. Vous assisterez à une réunion d’information collective sur l’enseigne puis pour ceux qui le souhaiteront des entretiens seront organisés dans la foulée à dans notre agence. L’occasion pour vous de poser toutes les questions nécessaires à l’employeur. Recrutement en CDI, temps pleins, temps partiels, inclu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-24T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-24T12:30:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/480687

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine