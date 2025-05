Recrutement CARREFOUR Pacé – Agence RENNES OUEST Pacé, 13 mai 2025, Pacé.

Recrutement CARREFOUR Pacé Agence RENNES OUEST Pacé Mardi 13 mai, 09h00

France travail organise une journée de recrutement:le mardi 13 mai 2025 de 9h à 13h à Carrefour Rennes PacéRecrutement d’une douzaine de personnes en PMSMP en découverte métiers sur 2 périodesA la suite de cette immersion, on vous propose des contrats d’apprentissage ou des contrats de professionnalisation de 8 mois avec 250 heures de formation avec notre organisme de formation : lodima ouest1ère session – 6 à 8 personnesPMSMP découverte métier – Du mardi 20/05 au samedi 24/05/2025Signature des conventions le lundi 19/05 à 14h au magasinContrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation de 8 mois Du 27/05/2025 au 31/01/20262ème session – 6 à 8 personnesPMSMP découverte métier – Du mardi 9/09 au samedi 13/09/2025Signature des conventions le lundi 8/09 à 14h au magasinContrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation de 8 mois Du 16/09/2025 au 16/05/2026

RDV le Mardi 13 mai à 9h. Présentez vous à la sécurité de l’hypermarché. Munissez vous de votre CV. Adresse: Bd de la Giraudais Pacé.

Agence RENNES OUEST 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine