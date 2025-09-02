Recrutement CARREFOUR Pacé Agence RENNES OUEST Pacé

France travail organise une matinée de recrutement en apprentissage ou professionnalisation.le mardi 2 Septembre 2025 de 9h à 13h à Carrefour Rennes PacéRecrutement sur des postes de caisse, drive, acheminement, employé commercial produits frais.A la suite d’une immersion, on vous proposera des contrats d’apprentissage ou des contrats de professionnalisation de 8 mois avec 250 heures de formation avec notre organisme de formation : lodima ouest

RDV le Mardi 2 Septembre à 9h. Présentez vous à la sécurité de l’hypermarché. Munissez vous de votre CV. Prévoyez votre matinée.Adresse: Bd de la Giraudais Pacé.

Agence RENNES OUEST 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine