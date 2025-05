Recrutement chez Glass Express – Agence RENNES OUEST Rennes, 27 mai 2025, Rennes.

Recrutement chez Glass Express Agence RENNES OUEST Rennes Mardi 27 mai, 10h00

Glass express recrute des commerciaux!!L’entreprise Glass Express, spécialiste de la réparation de pare brise recrute des commerciaux pour continuer son développement sur la Bretagne. Venez à la rencontre de cette entreprise qui ne cesse de grandir. Ils vous reçoivent dans leur locaux. Une réunion d’information collective à 10h vous permettra de connaitre l’entreprise, sa culture, son processus de recrutement et vous permettra également de poser des questions aux représentants de l’enseigne.Puis pour ceux qui le souhaitent des entretiens individuels seront effectués pour le recrutement de commerciaux. Vous aimez le commerce? Vous voulez intégrer une entreprise qui grandit vite? Venez à cet événement!

RDV à 10h le mardi 27 Mai chez Glass Express 6 rue de la Roberdière à Rennes.Munissez vous d’un CV.

Début : 2025-05-27T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-27T12:00:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/443306

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35920 Ille-et-Vilaine