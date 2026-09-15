Informations pratiques

Crépand

Recrutement choriste au Chœur de Haute Côte d’Or

Salle des fêtes Crépand Côte-d’Or

Tarif : 120 – 120 – 120 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 19:30:00

fin : 2027-06-29 21:31:00

Date(s) :

2026-09-15

Le Chœur de Haute Côte d’Or fait sa rentrée le 15 septembre 2026 à la salle des fêtes de Crépand.

Le chœur est uniquement constitué de voix féminines. Nous avons besoin d’étoffer notre effectif, nous acceptons toutes les femmes ayant envie de chanter. Une petite expérience chorale est un plus, mais pas obligation de lire la musique, notre chef de chœur Jean Christophe Hurtaud, nous enregistre des tutos pour l’apprentissage des morceaux. Il n’y a pas d’audition obligatoire, juste un petit entretien avec le chef

Le répertoire du Chœur est classique, cette année, nous allons travailler le Requiem de Mozart dans une version adaptée pour chœur de femmes, et deux œuvres plus courtes de Brahms et Rheinberger.

Nous donnerons 3 concerts à la fin du mois de mai.

Les répétitions ont lieu tous les mardis soir en période scolaire, et 2 samedis sont prévus en 2027 avec la pianiste qui accompagnera les concerts.

Ambiance conviviale et chaleureuse. Possibilité d’essai sur une ou deux répétitions. .

Salle des fêtes Crépand 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté choeurdehautecotedor@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Recrutement choriste au Chœur de Haute Côte d’Or

L’événement Recrutement choriste au Chœur de Haute Côte d’Or Crépand a été mis à jour le 2026-09-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)