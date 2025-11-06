Recrutement d’agents de conditionnement (F/H) en CDI via la « Méthode de Recrutement par Simulation » Agence PIERRELATTE Pierrelatte

Venez rencontrer le recruteur et l’équipe MRS pour ces postes en conditionnement secteur agro-alimentaire, à pourvoir en CDI, à St Paul Trois Châteaux. Vous pourrez échanger en direct et poser toutes vos questions!

Présentation de l’entreprise et des postes à pourvoir par le recruteurs, – France Travail vous expliquera cette méthode pour « recruter autrement », et prise de rendez-vous pour continuer le processus.

Agence PIERRELATTE 26700 Pierrelatte Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

