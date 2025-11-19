Recrutement d’agents de fabrication (H/F) via la « Méthode de Recrutement par Simulation » Mercredi 19 novembre, 08h00 Agence PIERRELATTE Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T08:00:00 – 2025-11-19T11:00:00

Fin : 2025-11-19T08:00:00 – 2025-11-19T11:00:00

Venez rencontrer le recruteur et l’équipe MRS pour les postes à pourvoir en tant qu’agent de fabrication en industrie agro-alimentaire en CDI à St Paul Trois Châteaux .

Présentation par le recruteur de l’entreprise et des postes à pourvoir, – Présentation par France Travail de la méthode MRS, pour « recruter autrement », et prise de rendez-vous pour continuer le processus.

