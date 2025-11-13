Recrutement d’agents de production dans l’industrie alimentaire Agence REIMS BEZANNES Bezannes

Recrutement d’agents de production dans l’industrie alimentaire Jeudi 13 novembre, 08h30 Agence REIMS BEZANNES Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T08:30:00 – 2025-11-13T11:00:00

Fin : 2025-11-13T08:30:00 – 2025-11-13T11:00:00

Adecco recrute pour son client, Les Eleveurs de Champagne, des Agents de production dans l’industrie alimentaire, L’entreprise, située à l’extérieur de Reims, est desservie par la ligne expresse 3 jusqu’à Witry-Lès-Reims. Vous serez formé avant votre prise de poste. Venez les rencontrer lors du Job Dating organisé le jeudi 13 novembre 2025

Présentation de l’établissement et des postes à pourvoir, Vous pourrez ensuite rencontrer l’employeur lors d’un entretien individuel. Avoir un CV à jour .

Agence REIMS BEZANNES 51430 Bezannes Bezannes 51430 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/512139 »}]

