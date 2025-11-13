Recrutement d’agents de production dans l’industrie alimentaire Agence REIMS BEZANNES Bezannes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-13T08:30:00 – 2025-11-13T11:00:00
Fin : 2025-11-13T08:30:00 – 2025-11-13T11:00:00
Adecco recrute pour son client, Les Eleveurs de Champagne, des Agents de production dans l’industrie alimentaire, L’entreprise, située à l’extérieur de Reims, est desservie par la ligne expresse 3 jusqu’à Witry-Lès-Reims. Vous serez formé avant votre prise de poste. Venez les rencontrer lors du Job Dating organisé le jeudi 13 novembre 2025
Présentation de l’établissement et des postes à pourvoir, Vous pourrez ensuite rencontrer l’employeur lors d’un entretien individuel. Avoir un CV à jour .
Agence REIMS BEZANNES 51430 Bezannes Bezannes 51430 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/512139 »}]
