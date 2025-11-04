Recrutement d’opérateurs de production et de caristes (formation possible) Agence Montereau-Fault-Yonne Montereau-Fault-Yonne

Recrutement d’opérateurs de production et de caristes (formation possible) Mardi 4 novembre, 08h15 Agence Montereau-Fault-Yonne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T08:15:00+01:00 – 2025-11-04T11:15:00+01:00

Fin : 2025-11-04T08:15:00+01:00 – 2025-11-04T11:15:00+01:00

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle opportunité professionnelle sur le secteur de Montereau-Fault-Yonne et êtes intéressé(e) par des postes de cariste ou d’agent de production dans l’industrie? Alors ce recrutement est fait pour vous ! Lors de cette session de recrutement, les postes et l’environnement de l’entreprise vous seront présentés, suivis d’entretiens individuels. Les postes proposés sont des missions d’intérim et si vous êtes débutant(e) ou que vous n’avez pas les CACES, une format

