Recrutement entreprise Monterrat Mâcon – Agence MACON Mâcon

Recrutement entreprise Monterrat Mercredi 12 novembre, 08h00 Mâcon – Agence MACON Saône-et-Loire

Début : 2025-11-12T08:00:00+01:00 – 2025-11-12T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-12T08:00:00+01:00 – 2025-11-12T11:00:00+01:00

Information collective suivie d’entretiens de recrutement sur es postes proposées par l’entreprise Monterrat : * Ouvrier polyvalent en agroalimentaire * Préparateurs de commandes * Caristes Merci de vous inscrire directement ici sur cet évènement et de venir le 12/11/25 à 09h00 avec un CV à jour.

Mâcon – Agence MACON 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne – Franche-Comté

