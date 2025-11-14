Recrutement Florette Mâcon – Agence MACON Mâcon

Recrutement Florette Vendredi 14 novembre, 08h00 Mâcon

Information collective et recrutement pour l’entreprise Florette basée à Mâcon-loché. Différents postes à pourvoir : * ouvrier polyvalent sur ligne de fabrication (coupe/ parage) * préparateur de commandes * cariste Pour postuler, s’inscrire ici et venir le 14/11/25 à 09h00 avec un cv à jour.

