RECRUTEMENT INTÉRIM FPT BOURBON LANCY/ STELLANTIS DOMPIERRE Agence DECIZE Champvert

RECRUTEMENT INTÉRIM FPT BOURBON LANCY/ STELLANTIS DOMPIERRE Mercredi 26 novembre, 14h00 Agence DECIZE Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-26T14:00:00 – 2025-11-26T16:00:00

Fin : 2025-11-26T14:00:00 – 2025-11-26T16:00:00

Venez rencontrer GI Group Moulins lors de ce rendez-vous régulier à l’agence France Travail de Decize Présentation des besoins en recrutement de ses entreprises clientes suivi d’une inscription pour des missions à venir. Apportez : – carte d’identité, – carte vitale, – justificatif de domicile, – RIB, – CV.

Présentation des entreprises clientes (FPT Bourbon Lancy & STELLANTIS Dompierre sur Bresbe), tour de table des participants sur leurs motivations, leurs parcours, leurs contraintes. Remplir

Agence DECIZE 58300 Decize Champvert 58300 Nièvre Bourgogne – Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/379419 »}]

Venez rencontrer GI Group Moulins lors de ce rendez-vous régulier à l’agence France Travail de Decize Présentation des besoins en recrutement de ses entreprises clientes suivi d’une inscription pour d 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie