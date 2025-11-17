Recrutement Iveco Annonay Agence ROUSSILLON Roussillon

Participez à notre réunion d’information pour découvrir les postes à pourvoir au sein de l’entreprise IVECO ANNONAY en présence de Randstad InHouse. Vous aurez l’opportunité unique de rencontrer directement le recruteur, d’en savoir plus sur les conditions de travail, les horaires, les salaires et les types de contrats proposés. Vous pourrez bénéficier du bus gratuit mis à disposition par l’employeur depuis le bassin roussillonnais facilitant ainsi votre accès au lieu de travail.

Agence ROUSSILLON 38150 Roussillon Roussillon 38150 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

