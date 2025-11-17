Recrutement IVECO ANNONAY (présence d’une ligne de bus gratuite) Roussillon – Agence ANNONAY Roussillon

Recrutement IVECO ANNONAY (présence d’une ligne de bus gratuite) Lundi 17 novembre, 08h00 Roussillon – Agence ANNONAY Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T08:00:00+01:00 – 2025-11-17T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-17T08:00:00+01:00 – 2025-11-17T11:00:00+01:00

Participez à notre réunion d’information pour découvrir les postes à pourvoir au sein de l’entreprise IVECO ANNONAY. Vous aurez l’opportunité unique de rencontrer directement le recruteur, d’en savoir plus sur les conditions de travail, les horaires, les salaires et les types de contrats proposés. Vous pourrez bénéficier du bus gratuit mis à disposition par l’employeur depuis le bassin roussillonnais facilitant ainsi votre accès au lieu de travail.

Présentation de l’entreprise IVECO ANNONAY

