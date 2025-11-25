RECRUTEMENT J&M PLAST BEAUZAC (en cours d’organisation) Monistrol-sur-Loire – Agence MONISTROL Monistrol-sur-Loire

RECRUTEMENT J&M PLAST BEAUZAC (en cours d’organisation) Mardi 25 novembre, 08h00 Monistrol-sur-Loire – Agence MONISTROL Haute-Loire

Début : 2025-11-25T08:00:00 – 2025-11-25T11:00:00

Fin : 2025-11-25T08:00:00 – 2025-11-25T11:00:00

Recrutement de 8 opérateurs régleurs en extrusion

EN COURS D’ORGANISATION DATES A VENIR Information collective : présentation de l’entreprise et postes à pourvoir Formation via le Pacte Région pour l’Emploi CDI en 5*8

Monistrol-sur-Loire – Agence MONISTROL 43120 Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

