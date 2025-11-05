RECRUTEMENT MANPOWER DOMONT POSTES EN LOGISTIQUE ET INDUSTRIE- CDI INTERIMAIRE Agence Domont Domont

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T08:30:00 – 2025-11-05T10:30:00

Fin : 2025-11-05T08:30:00 – 2025-11-05T10:30:00

Postes: profils professionnels de l’industrie et de la logistique Manpower Domont recherche actuellement des candidats pour plusieurs postes situés à Saint-Brice-sous-Forêt, Écouen, et Baillet-en-France, dans le secteur 95 (Val-d’Oise). Horaires de travail : 5h/13h 13h/21h 21h/5h Permis B obligatoire Expérience requise sur un poste similaire CACES 1, 3, 5 obligatoires Permis B obligatoire Attention aux prises de postes matinales.

Agence Domont 95330 Domont Domont 95330 Val-d'Oise Ile-de-France

