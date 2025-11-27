RECRUTEMENT MECANICIEN DE MAINTENANCE EN ROBINETERIE Spycker – Agence GRANDE-SYNTHE Spycker

RECRUTEMENT MECANICIEN DE MAINTENANCE EN ROBINETERIE Jeudi 27 novembre, 12h00 Spycker – Agence GRANDE-SYNTHE Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T12:00:00+01:00 – 2025-11-27T15:00:00+01:00

Fin : 2025-11-27T12:00:00+01:00 – 2025-11-27T15:00:00+01:00

Réunion d’information sur le métier de robinétier, La réunion se déroulera sur SPYCKER dans le centre de formation PERICLES. Vous rencontrerez l’employeur et pourrez discuter avec ce dernier. Vous aurez la possibilité d’échanger avec des employés qui seront présents pour vous donner leur témoignage.

Explication des différentes facettes du métier. Présentation de la formation, des conditions de travail, de la vie dans l entreprise. Apres la réunion, un rendez-vous individuel vous sera donné afin

Spycker – Agence GRANDE-SYNTHE 59380 Spycker Spycker 59380 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/523481 »}]

Réunion d’information sur le métier de robinétier, La réunion se déroulera sur SPYCKER dans le centre de formation PERICLES. Vous rencontrerez l’employeur et pourrez discuter avec ce dernier. La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution