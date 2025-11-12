RECRUTEMENT MRS : Devenez Tuyauter-Soudeur ! Embauche précédé d’une POEI (formation CQPM) – MRS Méthode de Recrutement par Simulation Lyon – Agence SAINT FONS Lyon

RECRUTEMENT MRS : Devenez Tuyauter-Soudeur ! Embauche précédé d’une POEI (formation CQPM) – MRS Méthode de Recrutement par Simulation Mercredi 12 novembre, 08h30 Lyon – Agence SAINT FONS Métropole de Lyon

Devenez Tuyauter-Soudeur avec la MRS ! Vous souhaitez apprendre un métier technique et porteur dans l'industrie tout en construisant un avenir professionnel solide CRIT INTERIM (pour EIFFAGE) forme et recrute 6 Tuyauteurs-Soudeurs (H/F) pour intégrer les équipes basées à Saint-Symphorien d'Ozon (69). Rejoignez le Parcours de formation CQPM Tuyauteur Soudeur (450 heures) à Jonage (69), du 01/12/2025 au 27/02/2026, avant embauche en CDI intérimaire Permis B obligatoire pour les déplacement

