Recrutement operateur de fabrication: HYDROMETAL Agence GRANDE-SYNTHE Grande-Synthe

Recrutement operateur de fabrication: HYDROMETAL Agence GRANDE-SYNTHE Grande-Synthe lundi 3 novembre 2025.

Recrutement operateur de fabrication: HYDROMETAL Lundi 3 novembre, 09h00 Agence GRANDE-SYNTHE Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-03T09:00:00 – 2025-11-03T11:00:00

Fin : 2025-11-03T09:00:00 – 2025-11-03T11:00:00

Un recrutement d’opérateur de fabrication en industrie chimique est prévu dans les locaux de FRANCE TRAVAIL Grande-Synthe. Il s’agit d’un recrutement sans CV qui vous sera présenté le jour de la réunion d’information.

Une présentation sera faite de l’entreprise par l’employeur HYDROMETAL suivi de la présentation de la méthode de recrutement par simulation. A la fin de la présentation des dates de tests vous seront proposées avant un entretien individuel avec l’employeur.

Agence GRANDE-SYNTHE 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/509431 »}]

Un recrutement d’opérateur de fabrication en industrie chimique est prévu dans les locaux de FRANCE TRAVAIL Grande-Synthe. 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie