Recrutement par simulation – Industrie : opérateur de production (MRS) Agence ALBERTVILLE Albertville

Recrutement par simulation – Industrie : opérateur de production (MRS) Mercredi 12 novembre, 07h00 Agence ALBERTVILLE Savoy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-12T07:00:00+01:00 – 2025-11-12T10:00:00+01:00

Fin : 2025-11-12T07:00:00+01:00 – 2025-11-12T10:00:00+01:00

Une session de Méthode de Recrutement par Simulation (MRS) est organisée à l’agence France Travail d’Albertville. Cette méthode permet d’évaluer vos compétences et vos habiletés, sans prendre en compte votre CV ou votre expérience. Elle s’adresse à toutes les personnes intéressées, y compris les débutants. Cette session est centrée sur le métier d’opérateur de production en industrie. Vous serez amené(e) à réaliser des exercices pratiques, proches de situations réelles de travail, pour démontrer

Agence ALBERTVILLE 73200 Albertville Albertville 73200 Conflans Savoy Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/525648 »}]

Une session de Méthode de Recrutement par Simulation (MRS) est organisée à l’agence France Travail d’Albertville. La semaine de l’industrie #TousMobilisés