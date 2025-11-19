Recrutement profils Industrie pour Crit Agence MULHOUSE DROUOT Mulhouse

Recrutement profils Industrie pour Crit Mercredi 19 novembre, 13h00 Agence MULHOUSE DROUOT European Collectivity of Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T13:00:00+01:00 – 2025-11-19T15:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T13:00:00+01:00 – 2025-11-19T15:00:00+01:00

Vous souhaitez exercer en industrie automobile, vous êtes débutant ou confirmé, venez rencontrer l’agence Crit Industrie à l’agence France Travail Mulhouse Drouot qui recrute pour Stellantis. Estelle BAUDRY chargée de recrutement auprès de Crit Industrie Mulhouse vous parlera des métiers et des profils recherchés et vous recevra en entretien individuel (Munissez-vous de votre CV à jour). Merci de vous présenter à 14H00.

