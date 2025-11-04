Recrutement Proman / Paulstra Agence GISORS Gisors

Recrutement Proman / Paulstra Mardi 4 novembre, 08h00 Agence GISORS Eure

Recrutement pour l’entreprise Paulstra par Proman de Gaillon. Veuillez trouver les postes recherchés : • Cariste CACES 1 3 5 OU 2 (H/F) //Préparation de commande réception déchargement, Personne organisée, rigoureuse avec de l’expérience sur un poste similaire. Poste en 28 ou 38. Visite médicale à jour obligatoire • Mouleur (H/F) savoir faire Précis, Rigoureux, Respecte les consignes//tâche principale mouler des pièces soit en métal ou en caoutchouc en suivant des instructions précises • Agent

