Recrutement RUHL HARDY à Crépy en Valois : un emploi près de chez vous ! Crépy-en-Valois – Agence CREPY EN VALOIS Crépy-en-Valois

Recrutement RUHL HARDY à Crépy en Valois : un emploi près de chez vous ! Vendredi 14 novembre, 08h30 Crépy-en-Valois – Agence CREPY EN VALOIS Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T08:30:00+01:00 – 2025-11-14T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-14T08:30:00+01:00 – 2025-11-14T11:00:00+01:00

France Travail et Conseil Département de l’OISE vous invitent à une matinée de recrutement au sein de l’entreprise RUHL HARDY à Crépy en Valois. Venez découvrir une entreprise locale dynamique et décrocher un emploi près de chez vous ! Venez avec votre CV et votre motivation !

Présentation de l’entreprise RUHL Hardy et de ses activités Découverte du métier d’opérateur de production Échanges avec les responsables de l’entreprise

Crépy-en-Valois – Agence CREPY EN VALOIS 60800 Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

