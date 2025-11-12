Recrutement sans CV – Conducteur de ligne en industrie Agence ROMORANTIN-LANTHENAY Romorantin-Lanthenay

Recrutement sans CV – Conducteur de ligne en industrie Agence ROMORANTIN-LANTHENAY Romorantin-Lanthenay mercredi 12 novembre 2025.

Recrutement sans CV – Conducteur de ligne en industrie Mercredi 12 novembre, 08h30 Agence ROMORANTIN-LANTHENAY Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-12T08:30:00 – 2025-11-12T10:00:00

Fin : 2025-11-12T08:30:00 – 2025-11-12T10:00:00

Recrutement par simulation, ouvert à tous sans condition de diplôme ou d’expérience professionnelle. Vos missions principales seront de : – Manutentionner les produits alimentaires, – Effectuer et contrôler les cuissons des différents produits, – Veiller à la qualité des produits, – Respecter les pratiques d’hygiènes et de sécurité. Plusieurs postes sont à pourvoir sur le bassin entre Contres, Romorantin, Chabris, etc. Vous sera proposé un contrat d’à minima 6 mois dans un premier temps.

Agence ROMORANTIN-LANTHENAY 41200 Romorantin-Lanthenay Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/468608 »}]

Recrutement par simulation, ouvert à tous sans condition de diplôme ou d’expérience professionnelle. La semaine de l’industrie La semaine de l’industrie agroalimentaire