RECRUTEMENT SUPPLAY AGENT DE PRODUCTION Fitz-James – Agence CLERMONT FITZ JAMES Fitz-James

RECRUTEMENT SUPPLAY AGENT DE PRODUCTION Jeudi 6 novembre, 08h00 Fitz-James – Agence CLERMONT FITZ JAMES Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T08:00:00+01:00 – 2025-11-06T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-06T08:00:00+01:00 – 2025-11-06T11:00:00+01:00

MISSION LONGUE DUREE pour des POSTES D’OPERATEUR DE PRODUCTION pour une entreprise basée à Liancourt spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions en PVC souple pour diverses application des liners pour Conditionnement de bobines – préparer, alimenter en matières premières et contrôler la ligne de production.

Réunion d’information et entretien individuel avec le référent du recrutement de l’agence SUPPLAY

Fitz-James – Agence CLERMONT FITZ JAMES 60600 Fitz-James Fitz-James 60600 Oise Hauts-de-France

