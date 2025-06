Recrutement Synergie – STEF Bédée (Agents de quai et Préparateurs de commandes) Agence RENNES OUEST Rennes 2 juillet 2025

Recrutement Synergie – STEF Bédée (Agents de quai et Préparateurs de commandes) Agence RENNES OUEST Rennes Mercredi 2 juillet, 09h00 Ille-et-Vilaine

Synergie recrute pour la STEF à Bédée des agents de quai expérimentés et des préparateurs de commandes. Missions de 6 mois et jobs étudiants disponibles. Travail en environnement froid.

Synergie tiendra une permanence de recrutement dans nos locaux. Présentation rapide des postes proposés (conditions de travail, missions, profils recherchés) Entretiens individuels de pré-sélection avec l’agence intérim Validation des candidatures pour transmission à l’entrepriseVenir avec un cv.

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine