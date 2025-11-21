Recrutements ROUSSEAU AUTOMOBILE Osny – Agence Cergy Osny

Recrutements ROUSSEAU AUTOMOBILE Vendredi 21 novembre, 13h00 Osny – Agence Cergy Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T13:00:00+01:00 – 2025-11-21T16:00:00+01:00

Fin : 2025-11-21T13:00:00+01:00 – 2025-11-21T16:00:00+01:00

Le Groupe Rousseau, représentant 10 marques automobiles dans le 95 et 78, recrute des CANDIDATS OBLIGATOIREMENT TITULAIRES du PERMIS B et diplômés ou expérimentés sur les postes suivants : – Magasiniers pièces automobiles : CAP équipier polyvalent du commerce ou CQP magasinier – Conseillers services clients/Réceptionnaire automobile : CQP réceptionnaire ou équivalent BAC PRO/BTS à dominante commerciale – Secrétaires après-vente : BAC PRO assistance administrative ou métiers de l’accueil

Informa

Osny – Agence Cergy 95520 Osny Osny 95520 Val-d’Oise Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/512892 »}]

Le Groupe Rousseau, représentant 10 marques automobiles dans le 95 et 78, recrute des CANDIDATS OBLIGATOIREMENT TITULAIRES du PERMIS B et diplômés ou expérimentés sur les postes suivants : – Magasinie La semaine de l’industrie Recrutement