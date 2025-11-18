Recrutements STELLANTIS Dompierre/Besbre via Randstad Inhouse Agence DIGOIN Digoin

Recrutements STELLANTIS Dompierre/Besbre via Randstad Inhouse Mardi 18 novembre, 08h00 Agence DIGOIN Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T08:00:00 – 2025-11-18T09:00:00

Fin : 2025-11-18T08:00:00 – 2025-11-18T09:00:00

Venez rencontrer Madame Axelle Carneiro, chargée de compte pour l’entreprise STELLANTIS Dompierre/Besbre, qui vous présentera les différents postes à pourvoir au sein de l’entreprise.

Agence DIGOIN 71160 Digoin Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne – Franche-Comté

