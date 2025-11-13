Recruter autrement quartier Villejean Agence RENNES OUEST Rennes Jeudi 13 novembre, 09h30 Ille-et-Vilaine

Recruter autrement Maison de Quartier de Villejean _casting inversé.

Recruter autrement Maison de Quartier de Villejean _casting inversé.

Nous vous proposons de rencontrer des entreprises qui recrutent (plusieurs secteurs d’activités seront représentés). Pour cette nouvelle édition, le matin seront organisés différents ateliers (course d’orientation, capoeira, bien-être, auto portrait ), Recruteurs et candidats participeront de manière anonyme aux ateliers. L’après-midi, vous pourrez échanger avec les entreprises dans la salle Rosalie de la Maison de Quartier de

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-13T09:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-13T16:30:00.000+01:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/511670

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine