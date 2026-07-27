Recto verso Exposition des diplômé·es 2024 & 2025 de l’Esad Saint-Étienne Cité du design Saint-Étienne
lundi 27 juillet 2026 · Cité du design · Saint-Étienne
Informations pratiques
Saint-Étienne
Recto verso Exposition des diplômé·es 2024 & 2025 de l’Esad Saint-Étienne
Cité du design 14 rue Marius Patinaud Saint-Étienne Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-27
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-07-27 2026-08-24
La Cité du design réunit au sein d’une même exposition les travaux des diplômé·es 2024 et 2025 de l’Ésad Saint-Étienne.
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Cité du design 14 rue Marius Patinaud Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 49 74 70 info@citedudesign.com
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English :
The Cité du design brings together the work of the 2024 and 2025 graduates of Ésad Saint-Étienne in a single exhibition.
L’événement Recto verso Exposition des diplômé·es 2024 & 2025 de l’Esad Saint-Étienne Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-07-27 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
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