Recto verso Exposition des diplômé·es 2024 & 2025 de l’Esad Saint-Étienne Cité du design Saint-Étienne

Informations pratiques

Saint-Étienne

Recto verso Exposition des diplômé·es 2024 & 2025 de l’Esad Saint-Étienne

Cité du design 14 rue Marius Patinaud Saint-Étienne Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-27

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-24

La Cité du design réunit au sein d’une même exposition les travaux des diplômé·es 2024 et 2025 de l’Ésad Saint-Étienne.

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Cité du design 14 rue Marius Patinaud Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 49 74 70 info@citedudesign.com

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English :

The Cité du design brings together the work of the 2024 and 2025 graduates of Ésad Saint-Étienne in a single exhibition.

L’événement Recto verso Exposition des diplômé·es 2024 & 2025 de l’Esad Saint-Étienne Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-07-27 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès