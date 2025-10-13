Recto/Verso Limoges
Recto/Verso Limoges lundi 13 octobre 2025.
Recto/Verso
4 Rue Raspail Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-13
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-13
L’exposition Recto/Verso, portée par le collectif ACTE, est un laboratoire artistique favorisant l’expérimentation et le dialogue entre créateurs. Ce dernier volet, signé Baptiste Croze (en résidence du 30 septembre au 11 octobre à IF/.748), conclut une série de cinq expositions explorant la notion de recto/verso sous toutes ses formes. .
4 Rue Raspail Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
English : Recto/Verso
German : Recto/Verso
Italiano :
Espanol : Recto/Verso
L’événement Recto/Verso Limoges a été mis à jour le 2025-10-04 par SPL Terres de Limousin