Recto/Verso Limoges

4 Rue Raspail Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-10-13

fin : 2025-10-17

2025-10-13

L’exposition Recto/Verso, portée par le collectif ACTE, est un laboratoire artistique favorisant l’expérimentation et le dialogue entre créateurs. Ce dernier volet, signé Baptiste Croze (en résidence du 30 septembre au 11 octobre à IF/.748), conclut une série de cinq expositions explorant la notion de recto/verso sous toutes ses formes. .

