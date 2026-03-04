Recueil de poèmes « Pouvoir d’agir », Institut français du Gabon, Libreville

Recueil de poèmes « Pouvoir d’agir » Samedi 14 mars, 10h30 Institut français du Gabon Libreville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T10:30:00+01:00 – 2026-03-14T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T10:30:00+01:00 – 2026-03-14T12:00:00+01:00

Rencontre littéraire : présentation du recueil de poèmes

À l’occasion de la Journée Internationale de la Francophonie 2026, la poésie francophone est mise à l’honneur à travers la présentation du recueil Pouvoir d’agir.

Cet ouvrage rassemble les poèmes lauréats du concours de poésie – édition 2025, célébrant la force des mots, l’engagement des plumes et la vitalité de la langue française.

La présentation du recueil sera assurée par le slameur Pcool, en présence de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et des éditions NTSAME.

Au cœur d’une séquence dédiée à la poésie francophone, ces textes sur le pouvoir d’agir donnent à entendre une pluralité de voix, porteuses de réflexion, d’émotion et d’engagement.

Institut français du Gabon Libreville Libreville Libreville Estuaire

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie