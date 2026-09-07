Recueil de témoignages : portraits et mémoires de Brive, Médiathèque de Brive, Objat

Informations pratiques

Recueil de témoignages : portraits et mémoires de Brive Samedi 19 septembre, 09h30, 13h30 Médiathèque de Brive Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Recueil de témoignages de Brivistes par l’association CVE, dans le cadre de son projet « Portraits de ville », et animation vidéo intitulée « Mémoire discrète », autour de Colette de Jouvenel, proposée par l’association Jour de lessive.

Médiathèque de Brive Place Charles de Gaulle, 19130 Brive-la-Gaillarde Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05-55-18-17-50

Recueil de témoignages de brivistes par l’association CVE dans le cadre de leur projet « Portraits de ville » et animation vidéo intitulée « Mémoire discrète » autour de Colette de Jouvenel par Jour de…